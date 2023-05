Circuito lavoro segnala quelle che sono le posizioni aperte in Eni per il mese di maggio 2023: la multinazionale attiva nel settore del petrolio (e non solo) cerca nuove figure da inserire in organico. Se volete sapere di più su questa offerta leggete di seguito e visitate poi questa sezione per avere tutti gli aggiornamenti.

Figure ricercate in Eni

EXPERT ASSISTENZA LEGALE M&A

Requisiti: laurea in Giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza specifica in primari studi legali e/o in-house presso aziende multinazionali o istituzioni finanziarie, anche internazionali. Buona dimestichezza nell’utilizzo di Word e ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata

Sedi: San Donato Milanese (MI), Roma

SPECIALISTA SISTEMI DI GESTIONE HSEQ

Requisiti: laurea in discipline scientifiche. Potranno essere presi in considerazione anche candidati con titoli di studio diversi/inferiori a valle di significativa esperienza nel ruolo e esperienza di almeno tre anni nell’ambito. Conoscenza delle norme di sistema di gestione HSE e suoi allegati (inclusi i requisiti 231) e conoscenza dei requisiti iso 14001 e iso 45001. Ancora, conoscenza dei processi iso 19011 – la partecipazione a corsi specifici sarà considerata un plus. Buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità alla mobilità

Sedi: San Donato Milanese (Mi)

JUNIOR SALES NETWORK CONTRACT MANAGEMENT

Requisiti: laurea magistrale in ambito economico, Giurisprudenza e esperienza lavorativa di massimo 3 anni in ruoli analoghi. Preferibile conoscenza delle dinamiche relative alla costruzione dei piani provvigionali; conoscenza dei sistemi di office e buona conoscenza della lingua inglese. Infine, disponibilità a trasferte sul territorio italiano

Sede: Roma

MAINTENANCE COORDINATOR

Requisiti: laurea in Ingegneria elettrica o meccanica; potranno essere presi in considerazione titoli di studio differente a fronte di una significativa esperienza nell’ambito.Almeno 3 anni di esperienza nel medesimo ruolo in particolare sugli impianti, le normative locali e i principali attori coinvolti nel settore della manutenzione. Infine, buona conoscenza della lingua inglese

Sede: Milano

Potrete consultare tutte le posizioni aperte in Eni sul sito ufficiale dell’azienda.

Come candidarsi

Per candidarsi per le offerte di lavoro Eni gli interessati dovranno selezionare la posizione di interesse e utilizzare il bottone giallo che riporta la scritta “CANDIDATI” per inviare il curriculum.