La Polizia Locale sequestra un autocarro e i rifiuti trasportati in zona Appia.

Erano impegnati in controlli di Polizia stradale, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale,

intervenuti a piazzale dell’Alberone per fermare un autocarro ed effettuare il controllo documentale, oltre a quello del contenuto nel vano posteriore.

Nel corso della verifica, è emerso che il conducente, nonché proprietario del mezzo, stava effettuando il trasporto di rifiuti senza alcun titolo,

motivo per cui si è proceduto al sequestro del mezzo e del carico, trattasi perlopiù di motori e split di condizionatori, caldaie, tubazioni in rame, tubi di scarico e rivestimento esterno di caldaie, polistirolo e cartone di imballaggio.

Il responsabile, un uomo italiano di di 69 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti pericolosi e speciali.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio capitolino.