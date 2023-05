Concorso INPS, pronta l’assunzione di 583 diplomati

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è in arrivo il concorso INPS 2023 per 585 diplomati che in tanti attendono: le assunzioni saranno tutte a tempo indeterminato, quindi è questa una importante occasione da sfruttare per tutti coloro che sognano un’occupazione sicura. Di recente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato nuovi bandi per l’assunzione di circa 9mila unità, la gran parte dedicata a chi è in possesso di laurea. Tra le tante assunzioni INPS, però, ce ne saranno alcune rivolte a chi è invece in possesso di “solo” diploma. Cosa sapere sul concorso INPS che a breve uscirà? Ecco di seguito qualche informazione più dettagliata.

Concorso INPS 2023 per diplomati: cosa sapere

Già nei prossimi mesi il bando ufficiale del concorso potrebbe essere ufficiale e sarà dunque possibile candidarsi per uno dei posti disponibili. La selezione è stata annunciata dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno dell’ultimo Piano dei Fabbisogni dell’INPS. Come anticipato, le assunzioni saranno di tipo B1, quindi rivolte a diplomati, e saranno tutte a tempo indeterminato. I candidati che verranno selezionati tramite il concorso INPS 2023 per 585 diplomati si occuperanno di gestire le pratiche relative all’Assegno Unico. La misura è stata introdotta nel corso del 2022.

Prove

L’iter del concorso non è stato ancora reso noto visto che ancora non è stato ufficializzato il bando. Tuttavia è facile ipotizzare che il concorso promosso dall’INPS possa prevedere una eventuale prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale, così come è stato per l’ultima selezione.

Come candidarsi

Per fare domanda per il concorso INPS per diplomati gli interessati dovranno possedere uno SPID e una PEC, perché sono questi strumenti ormai indispensabili per poter avere accesso alle selezioni pubbliche. Dopodiché occorrerà aspettare l’uscita del bando per conoscere a fondo la procedura di candidatura che sarà resa disponibile sul sito ufficiale dell’INPS.