Nella giornata di oggi, giovedì 4 maggio 2023, si è verificato un brutto incidente a Colleferro. Chiuso ponte di via Sabotino.

Incidente lungo il ponte di via Sabotino: traffico bloccato

Lunghe code in entrambe le direzioni e ponte di via Sabotino, che porta alla stazione di Colleferro, chiuso sui due lati. È l’epilogo di quello che sta accadendo in queste ore a Colleferro. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, proprio sul noto ponte si sarebbe verificato un brutto incidente. Dalle notizie che giungono in redazione, ancora non sappiamo quanti mezzi e quante persone sono state coinvolte, fatto sta che è stato necessario l’intervento del 118 e dell’eliambulanza.

Al momento la strada è bloccata.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento

Alle ore 10:30 circa di questa mattina, la squadra VVF 16/A è intervenuta presso il Comune di Colleferro, in Via Casilina 48+600, per un’incidente stradale tra tre autovetture. I Vigili del Fuoco, utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio, hanno estratto dalle lamiere una signora e affidata alle cure del personale sanitario. Altre due persone sono rimaste lievemente ferite a causa del tamponamento tra le auto.

La strada è stata interdetta al traffico veicolare per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. 118 e Polizia stradale sul posto per quanto di loro competenza.