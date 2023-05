San Basilio, in corso lo sgombero di tre appartamenti Ater

Dalle prime ore della mattina la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale, con l’ausilio della Sala Operativa Sociale, stanno procedendo alle operazioni di sgombero di 3 appartamenti Ater di edilizia popolare, in zona San Basilio.

Ecco tutti i dettagli

Gli stessi sono ubicati in via Loreto via Pio Briziarelli.

Nei 2 immobili ubicati in via Loreto sono state trovate rispettivamente all’interno 2 donne con i propri figli.

L’appartamento ubicato in via Pio Briziarelli è risultato invece libero ma con la presenza di masserizie quasi totalmente raccolte in sacchi.

Nel corso delle operazioni di liberazione degli immobili si era costituito nei pressi della zona un “picchetto antisfratto” composto da circa 10 persone.