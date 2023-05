Coop, pronti 1.200 posti di lavoro nei supermercati: opportunità nel Lazio

Come viene riportato da Lavoro Facile, ci sono nuove assunzioni da parte della Coop, in particolare da Unicoop Tirreno e Coop Alleanza 3.0, due delle principali cooperative che fanno parte del marchio (tra le altre ricordiamo Coop Liguria, Coop Lombardia, Novacoop, Coop Sicilia, Unicoop Firenze e Coop Centro Italia.

Unicoop Tirreno ha lanciato un’importante campagna di assunzioni “estiva” (650 posti) per coprire il surplus di fabbisogno di personale dei supermercati di Lazio, Toscana e Umbria, e – più in particolare – di quelli che si trovano nei luoghi più frequentati dai turisti; Coop Alleanza 3.0 ha, invece, siglato lo scorso 13 aprile un contratto di espansione presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che porterà all’inserimento di 550 giovani grazie al turn over con chi ha maturato i requisiti necessari per il prepensionamento volontario.

La struttura ha bisogno di addetti ai banchi serviti, addetti all’allestimento e scaffalisti per tutti i reparti e addetti alla cassa. Per selezionare i candidati, la cooperativa ha deciso di avvalersi della collaborazione di tre importanti agenzie per il lavoro, Adecco, Manpower e Openjobmetis. I contratti sono a tempo determinato ma, come ha detto il direttore del personale di UnicoopTirreno, Luigi Pozzessere, “non ci lasciamo mai sfuggire i più meritevoli e capaci, come dimostra il fatto che molti dei nostri dipendenti hanno iniziato la loro carriera proprio in questo modo”.

Invece, Coop Alleanza 3.0 è alla ricerca di addetti alle vendite, capi reparto e direttori, oltre che di figure specializzate di sede. In questo caso i contratti sono di apprendistato o a tempo indeterminato.

Per farsi avanti occorre collegarsi con il sito: www.coop.it/lavora-con-noi (ma per le 650 assunzioni lanciate da Unicoop Tirreno si possono anche consultare le agenzie per il lavoro sopramenzionate). Da qui cliccare sulla cooperativa di interesse (oltre a Unicoop Tirreno e Coop Allezanza 3.0 è possibile prendere visione delle opportunità attive delle altre cooperative) e selezionare l’offerta più in linea con le proprie competenze. Tra i profili professionali maggiormente ricercati: addetti reparto ortofrutta, addetti reparto gastronomia, addetti reparto freschi, capi negozio, capi reparto vari, toelettatori per i pet store, addetti logistica, magazzinieri, e così via.