Aeroporti di Roma cerca Addetti Scalo, Pulizie e Sicurezza Aeroportuale: la società, che gestisce gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino seleziona dunque nuovo personale in possesso di precisi requisiti. Di seguito potrete avere maggiori informazioni su questo annuncio di lavoro a Roma e su come fare per candidarsi con successo. A segnalarlo è Circuito Lavoro.

Posizioni aperte

Addetti alla Sicurezza Aeroportuale

Requisiti: conoscenza della lingua inglese minima livello B1 e orientamento al cliente. Problem solving e team Building. Possesso della patente B. Diploma di scuola media superiore

Mansioni: garantire l’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità all’interno dell’aeroporto nel rispetto delle norme Europee di riferimento; assicurare l’accoglienza, l’accompagnamento e la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità nelle fasi di arrivo, transito e partenza

Addetti Scalo

Requisiti: orientamento al cliente e problem solving. Team Building, possesso della patente B e fluente conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1). Diploma di scuola media superiore

Mansioni: Garantire l’ottimale e continuativa erogazione dei servizi di informazione ai passeggeri tramite le postazioni dei banchi informativi, i totem e gli annunci vocali e in ogni momento in cui l’operatore si interfaccia con un passeggero. Gestione della riscossione dei diritti aeroportuali dei vettori occasionali, dei servizi di portieraggio, dei servizi di allestimento. Gestione dello smistamento delle code presso i controlli passaporti/ sicurezza/ banchi check-in. Supporto ai passeggeri nelle procedure di controllo passaporti presso le postazioni E-Gate e controllo della disponibilità dei carrelli presso le principali zone di snodo passeggeri e si attiva per il loro reperimento

Altre figure ricercate

Addetti alle pulizie

Requisiti: conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie e orientamento alla qualità. Attitudine alla risoluzione dei problemi e alla gestione di priorità e forte senso di affidabilità e responsabilità. Possesso della patente B. Diploma di scuola media inferiore

Mansioni: adottare tecniche, prodotti e strumenti per la pulizia e l’igiene degli ambienti in base alla tipologia di intervento da realizzare e allo stato degli ambienti (locali, arredi, etc.) secondo le procedure e gli standard predefiniti. Riconoscere le principali tipologie di prodotti per la pulizia e l’igiene di spazi e ambienti, individuandone caratteristiche, proprietà e i possibili ambiti di applicazione; adottare le procedure di ripristino dell’equipaggiamento e le modalità più adeguate a mantenere in ordine le apparecchiature e gli strumenti d’uso. Conoscere le misure di prevenzione degli infortuni in quanto è previsto l’utilizzo di macchinari, prodotti tossici o infiammabili e applicare rigorosamente la separazione dei rifiuti e le norme di tutela dell’ambiente

Gli interessati potranno consultare tutte le offerte di lavoro da parte di Aeroporti di Roma sul sito ufficiale dell’azienda.

Come inviare il curriculum

Basterà selezionare la posizione aperta di interesse e usare il bottone verde che riporta la scritta “INVIA CV” per ufficializzare l’invio della domanda.