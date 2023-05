Di seguito, tutti i dettagli riportati da Acea sulla sospensione del flusso idrico che si verificherà in alcuni comuni della Ciociaria il prossimo 4 maggio.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla condotta adduttrice presso il casello autostradale di San Vittore del Lazio, giovedì 4 maggio dalle ore 09:00 alle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Cassino: via Valle del Garigliano, via Valle Moscosa, via Magnavacca, ex SS 430, via San Cesareo, via Andritonati, via Selvone, via San Montino, via Mandrine, via Collecedro, via Panaccioni.

Comune di Cervaro: via Porchio di Cervaro.

Comune di Pignataro Interamna: via Selvaroccia, via Ausonia, via Roma, via Santa Maria, via Felci, via Vecchia Esperia, via Santo Ianni.

Comune di San Vittore del Lazio: via Stazione, via Tascellone, via Taverna, via Granarelli, via San Cesareo.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 18:00, salvo imprevisti.

Acea ato 5 si scusa per il disagio.