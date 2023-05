Roma è sempre una delle mete più gettonate al mondo. L’Italia anche resta uno dei Paesi più visitati dai turisti, nonostante le recenti polemiche. Alle star piace visitare la nostra nazione, e gli ultimi che hanno celebrato le bellezze nostrane sono stati Brian May (storico chitarrista dei Queen) e Itziar Ituño, celebre attrice spagnola, diventata famosa grazie alla serie tv La casa di carta.

Quante star a Roma in questi mesi: da Brian May (dei Queen) a Itziar Ituño (La casa di carta)

Ron Perlman, ma anche Helen Mirren: sono tante le celebrità che apprezzano l’Italia e che amano condividere sui social alcuni momenti di svago. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati Brian May e Itziar Ituño. Se il primo ha condiviso un video riguardante gli alberi nella zona dell’Appia. Nell’ultimo post del suo profilo Instagram, l’astrofisico prestatosi al rock ha celebrato la particolarità della natura romana.

Anche Itziar Ituño non è stata da meno, celebrando la Bocca della verità, a Roma. L’attrice ha infatti messo una mano dentro il celebre monumento, e le conseguenze potrete vederle direttamente dal suo profilo Instagram. Tra l’altro, ha commentato il post con un perfetto italiano.

Se Brian May era già venuto in Italia nel 2022, per esibirsi con il gruppo dei Queen + Adam Lambert, stavolta pare proprio che l’artista sia venuto nella Capitale soltanto per svago. Anche se a fine anno c’è un’opera tratta da un suo scritto a teatro, e questo potrebbe essere un motivo della sua visita.