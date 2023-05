Rocca Priora, spaccio e detenzione di stupefacenti: arrestato 27enne di Frascati

La scorsa sera, nell’ambito dei servizi di controllo antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 27enne italiano, originario di Frascati, con precedenti, residente nella frazione di Colle di Fuori del Comune di Rocca Priora, gravemente indiziato del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento dei Carabinieri

I militari, dopo essersi appostati nei pressi dell’abitazione del giovane, lo hanno notato mentre, sulla pubblica via, cedeva un pacchetto di colore bianco ad un altro soggetto. Una volta fermato quest’ultimo, i militari hanno constatato che conteneva cocaina per un peso di circa 400 grammi (potenzialmente pari a 2.000 dosi da 0,2 grammi per un valore di circa 14.000 euro).

La successiva perquisizione a casa del 27enne, dove erano presenti anche i genitori ed un fratello, ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilancini di precisione, la somma contante di 18280 euro, verosimile provento delle attività illecite ed una pistola clandestina calibro 9 semiautomatica, con relativo munizionamento.

Il 27enne, al termine delle attività di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre tutti gli altri soggetti coinvolti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Il presente comunicato è stato redatto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.