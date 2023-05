Fiuggi, sospensione idrica giovedì 4 maggio: le zone e tutte le info

Dal portale di Acea si apprende che domani, giovedì 4 maggio 2023, si potrebbe verificare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Fiuggi.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Prenestina Antica, giovedì 4 maggio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Fiuggi. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Cupa, viale degli Studi, via Armando Diaz (da Hotel Tiffany fino ad incrocio via Colle della Volpe), via Vecchia Fiuggi (da Hotel Universo a Hotel Mirage civ. 295), via Rettifilo, via Vallombrosa, via Castani, via Valle del Silenzio, via Vallicelle, via delle Valli, via dei Medici (fino alla caserma G.d.F), piazza Martiri di Nassiriya (Palazzina Medica), via Stazione (Bar Stazione), via Piagge, via dei Villini, via Fiume, via Casalini, via Circonvallazione Macchiadoro, parte di via Prenestina Antica, parte di via Gorizia.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto per le ore 15.00, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio