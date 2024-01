Programmi in tv stasera: cosa vedere oggi in televisione?

Programmi in TV stasera: cosa vedere oggi, 11 gennaio 2024, in televisione?

Ecco di seguito tutto il palinsesto per la serata di oggi: film, reality e tanto altro in prima e seconda serata.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 gennaio 2024, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 gennaio 2024: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Doc – Nelle tue mani – S3E1 – Risvegli

23:40 Doc – Nelle tue mani – S3E2 – Lasciar andare

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Cena con delitto – Knives Out

23:40 Appresso alla musica

00:35 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Beatrice Grannó

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6359

21:20 L’accusa

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Dritto e rovescio

00:56 Sissignore

Canale 5

20:01 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Riassunto – terra amara

21:36 Terra Amara – PrimaTv

23:34 Tg5

00:15 Com’è bello far l’amore

Italia 1

20:23 Coppa italia live

20:49 Juventus – Frosinone

22:59 Coppa italia live

23:48 Tokarev

01:35 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Quelle brave ragazze

00:15 …Con amore Babbo Natale

01:55 Natale tra la neve

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Nove Comedy Club

23:50 Operazione N.A.S.

20 — Venti

20:14 Big Bang Theory

21:13 Independence Day

23:54 Momentum

01:44 Supergirl

Rai 4

20:37 Criminal Minds XII ep.12

21:21 Hawaii Five-0 S6E3 – Arrivi e partenze

22:04 Hawaii Five-0 S6E4 – Riscatto

22:50 Hawaii Five-0 S6E5 – La doppia vita

23:31 Fire – Nessuna via d’uscita

Iris

20:17 Walker Texas Ranger

21:11 Danko

23:12 Viaggio in paradiso

00:55 Amici e vicini

Rai 5

20:15 Prossima fermata America S2E8 – Milwaukee – Chicago

21:15 OSN: Il giovane prodigio Daniel Lozakovich e Kazuki Yamada

22:43 Buddy Guy, The Torch

00:29 Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

01:38 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Nome in codice: Broken Arrow

23:00 Il mondo dei replicanti

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S9E10 – Cyberbulli

21:20 La nave dei sogni – Mauritius

23:00 I Wildenstein S1E6 – Tuffarsi nella vita

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Trappola sulle Montagne Rocciose

23:10 Naked SNCTM: vivi le tue fantasie

01:00 ATP & WTA 2024

Twentyseven

20:05 La signora del West

21:07 Tower Heist: Colpo ad alto livello

22:56 La mummia – Il ritorno

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Varian Fry – Un eroe dimenticato

23:10 Alcide De Gasperi, mio padre

00:10 La compieta preghiera della sera

00:30 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Uomini che odiano le donne

00:50 La cucina di Sonia – Natale

La 5

21:18 Saranno famosi (A.Parker)

23:46 Pitch perfect

01:48 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 Gemelle siamesi: prima e dopo

22:30 Gemelli siamesi

23:25 Piedi al limite

Cine34

21:05 Sono un fenomeno paranormale

23:08 Piccolo grande schermo ’21

23:18 Il comune senso del pudore

Focus

20:12 Cose di questo mondo

21:10 Lost treasures of Rome – PrimaTv

22:55 I grandi enigmi della storia

00:47 Mayday: Air Disaster – The Accident Files

Giallo

21:10 L’ispettore Gently

23:10 Van Der Valk

TOP Crime

20:18 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Found – PrimaTv

22:53 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Scream

23:23 Big Bang Theory

00:42 Young Sheldon

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

23:15 Il complotto dell’oro

00:10 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Matilde di Canossa Regina senza corona – 06/12/2022

21:10 a.C.d.C. Gli ultimi re guerrieri d’Europa – Episodio 2 – L’Inghilterra sotto attacco

22:15 a.C.d.C. Costruttori di castelli Ep. 2 Attacco e assedio

23:10 a.C.d.C Il diario segreto di Marco Polo

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo