Brutto incidente questa notte su via Trionfale, a Roma: un pedone è stato investito e ucciso da un’auto. L’uomo è morto sul colpo; non è ancora stata resa nota l’identità della vittima.

Roma, pedone investito e ucciso in via Trionfale: ieri morto un uomo in zona Torre Maura

Un uomo è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto questa notte,2 maggio 2023, mentre si trovava su via Trionfale. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario intervenuto ha solo potuto constatarne il decesso. L’uomo alla guida delll’auto si sarebbe fermato a prestare soccorso: sull’esatta dinamica del tragico sinistro indagano ora gli inquirenti.

Si tratta del secondo pedone travolto e ucciso nella Capitale nel giro di 24 ore. All’alba di ieri, 1° maggio 2023, un altro uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto su via Casilina, in zona Torre Maura.

Foto di repertorio