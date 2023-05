1.500 assunzioni al Comune di Roma: amministrativi, archivisti, autisti, dirigenti, funzionari

Come viene riportato da Lavoro Facile, stavolta c’è il via libera definitivo e il Comune di Roma si appresta ad assumere 1.500 figure professionali. Nelle settimane scorse le indiscrezioni in questo senso si erano rincorse e gli uffici del Campidoglio le avevano anche confermate ma senza fissare scadenze precise che, invece, adesso ci sono. Così che chi è interessato può cominciare a prepararsi in vista dell’iter previsto dai concorsi.

L’elenco delle assunzioni prevede, tra l’altro: 400 insegnati ed educatori della scuola dell’infanzia e degli asili nido, 349 istruttori amministrativi, 214 assistenti sociali, 150 funzionari amministrativi, 89 posizioni varie in relazione alle necessità operative delle strutture, 60 funzionari economici, 30 funzionari servizi educativi, 30 psicologi, 26 dirigenti, 20 operatori servizi ambientali, 10 funzionari archivio storico, 5 autisti.

Tutti i contratti sono a tempo indeterminato. A tempo determinato è, invece, il contratto per i 115 funzionari tecnici che dovranno occuparsi delle attività legate alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La pubblicazione dei bandi dovrebbe cominciare a metà del prossimo mese di maggio e dovrebbe concludersi prima dell’estate. I siti da tenere d’occhio sono quelli del Comune di Roma (www.comune.roma.it), della “Gazzetta Ufficiale” (www.gazzettaufficiale.it, sezione Concorsi ed Esami) e di “Lavoro Facile” (www.lavorofacile.info)