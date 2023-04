In data odierna la Sala Operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 14,00 circa in via Tiburtina all’ altezza del cimitero Verano, due squadre Vvf 1/A e 3/A con il supporto del nucleo CRRC e dell’Autogru, oltre al Funzionario di guardia e la polizia giudiziaria, per un incendio che ha coinvolto e distrutto completamente un chiosco Bar.

Paura lungo via Tiburtina: in fiamme un chiosco

Non ci sono stati feriti.