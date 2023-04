Aria di primavera o aria d’estate? Le temperature sono in netto rialzo in tutta la zona della provincia di Roma e Frosinone ma, purtroppo, per le festività del 1 maggio 2023 ci sono brutte notizie.

Come sarà il meteo per il giorno del 1 maggio?

Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per lunedì e martedì, rispettivamente 1 e 2 maggio 2023 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma 1-2 maggio 2023

Lunedì: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge che dovrebbero sfiorare i 4 mm. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2783m

Martedì: nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci con piogge fino ai 6mm. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2667m.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 1-2 maggio 2023

Lunedì: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge che dovrebbero sfiorare i 5 mm. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2683m.

Martedì: tempo in netto peggioramento con temporali. La pioggia dovrebbe raggiungere i 16 mm. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2697m.