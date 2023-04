I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 25enne egiziano in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma – X Sezione Penale.

Il provvedimento di aggravamento scaturisce a seguito delle reiterate violazioni della misura in atto prontamente segnalate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri sono giunti a casa dell’uomo per la notifica e, a causa del suo eccessivo nervosismo, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare, rinvenendo alcune dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e due proiettili calibro 22.

Il materiale trovato è stato sequestrato e il 25enne è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere Roma Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.