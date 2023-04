Abbiamo parlato diffusamente del maxi concorso per Istruttore polizia locale. In questo articolo puoi trovare il bando di concorso con tutte le istruzioni per candidarti e le info in merito.

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n.

800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori –

Famiglia Vigilanza. Codice Concorso RC/IPL.

Di seguito, il bando integrale:

Bando800IPL

“Riconosciamo come sia il concorso piú importante da quello del 1999, dove in previsione del Giubileo del 2000, vennero messi a bando 940 posti da agente. Roma ha però bisogno di uno sforzo ulteriore, la carenza in organico di 3000 agenti e la media di 300 pensionamenti l’anno, impongono un appello ad amministrazione e governo, affinchè questo non sia che un punto di partenza”. Così in una nota Marco Milani, Segretario Romano del SULPL.