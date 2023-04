Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Penelope Lazio, che interviene sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Il comunicato stampa di Penelope Lazio

PENELOPE LAZIO, Associazione sia Nazionale che Territoriale dei famigliari delle persone scomparse, a cui le famiglie Orlandi e Gregori appartengono sin dalla fondazione, dichiara con forza che non ha mai smesso e mai smetterà di sostenere le famiglie di Emanuela e Mirella, gridando con loro, insieme a loro,

all’unisono: cerchiamo e vogliamo verità e giustizia.

Per PENELOPE LAZIO non ha nessuna importanza dove si celi la verità, chiede: RISPOSTE.

Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi sono due adolescenti sotratte e risucchiate violentemente in un vortice che da 40 anni impedisce di guardarci dentro, che gli ha negato di occupare il loro posto in famiglia, in società.

Ha impedito loro di crescere,di diventare donne, mogli, madri. Un vortice che ha impedito loro di essere, di esserci. Per mano di chi? Per quale motivo?

Laura Norma Barbieri, la Presidente di Penelope Lazio a nome di tutta l’Associazione

In foto, Emanuela Orlandi