Di seguito, la nota dell’associazione TrasporTiamo: “La Città dei 15 minuti, modello urbanistico basato sull’inclusione e il decentramento dei servizi nei territori, annaspa a causa dell’atteggiamento a corrente alternata del Campidoglio, suo promotore. Che ne organizza convegni ma, parallelamente, resta impassibile quando la sua controllata ATAC piazza la nuova Biglietteria alla fermata Valle Aurelia. Ancora nella tratta METRO A Termini-Battistini, che attraversa le zone centrali di Roma oltre a essere già servita da 5 sportelli. Difficile comprendere le sue strategie, ma anche stavolta i pendolari di METRO C sono stati trattati come figli di un dio minore”.

“I conti sono presto detti, con quest’ultima apertura salgono a 13 i punti di vendita aziendali nella metropolitana, 6 nella richiamata LINEA A (Anagnina, Spagna, Ottaviano, Lepanto, Valle Aurelia e Battistini) e 7 nella LINEA B/B1 (Laurentina, Eur Fermi, Eur Magliana, Piramide, Termini, Ponte Mammolo e Conca d’Oro). Nulla cosmico nelle attuali 22 fermate di METRO C, compresi i nodi interscambio Montecompatri-Pantano, Grotte Celoni, Parco di Centocelle oppure San Giovanni, nonostante sia trascorso quasi un decennio dalla sua inaugurazione, l’ampia disponibilità di locali e l’esponenziale aumento di passeggeri trasportati l’anno, passati, secondo le statistiche, da 500.665 nel 2014 a 18.724.395 nel 2019 (+ 3640%)”.

“Le biglietterie – ricordiamo – sono parte del trasporto pubblico locale e perciò da considerare ugualmente servizio essenziale (articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 e successive modificazioni/integrazioni). Poiché nella Capitale e nel resto del territorio laziale il Sistema tariffario integrato a zone Metrebus è gestito da ATAC, i suoi punti vendita hanno l’esclusività di alcune significative operazioni, come il rilascio/rinnovo/attivazione degli abbonamenti mensili/annuali, il duplicato della tessera Metrebus Card e l’esenzione/riduzione previste agli studenti, lavoratori, pensionati e disabili, ora ampliate con il Bonus Trasporti introdotto dal Governo. Condizioni queste che obbligano i cittadini, di Roma e delle Province, a prendere d’assalto le poche Biglietterie attive, per avere una puntuale e completa assistenza o espletare dette operazioni, anche se presentate in via telematica. Ecco spiegate le interminabili file e lo stress dei dipendenti”.

“Già troviamo incredibile che il Sistema Metrebus sia nelle mani di una società di Roma Capitale, a differenza di quanto pianificato in Regione Lazio e mai attuato, ne parlavamo pochi giorni fa con il Presidente dell’ORT-Osservatorio Regionale sui Trasporti Andrea Ricci. Ma è ancora più surreale il metodo romanocentrico di ATAC, il fatto che non abbia provveduto a distribuite equamente questo servizio socialmente utile, riconosciuto tale dalle normative, almeno nella rete metropolitana. A danno, nella fattispecie, dei pendolari METRO C provenienti soprattutto dai vasti e popolosi quadranti Casilino/Prenestino esterni al Grande Raccordo Anulare (Municipio 6) e dall’entroterra. Un territorio critico in cui sono evidenti le deficienze infrastrutturali, soffocato dal traffico viario e orfano degli ultimi 3 chilometri della linea ferrotranviaria Roma-Giardinetti. Altra cambiale elettorale firmata dall’Amministrazione di centrosinistra ma mai onorata”.

“Nelle prossime settimane avremo un nuovo incontro con gli abitanti di questa parte della Città come al solito dimenticata da Palazzo Senatorio, nel quale decideremo la forma di protesta da adottare per sollecitare Roma Capitale a intensificare l’esercizio della metropolitana e a installare una Biglietteria a Pantano Borghese-Montecompatri o San Giovanni, anche in funzione del Giubileo”. Lo rende noto in un comunicato stampa l’Associazione TrasportiAmo.