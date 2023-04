Poco dopo le ore 11:00 di questa mattina, 27 aprile 2023, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Valmontone ed il Bivio A1/Diramazione Roma Sud in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante che è andato in fiamme all’altezza del km 585.

A1, mezzo pesante in fiamme tra Valmontone e Bivio A1/Diramazione sud: tratto chiuso

Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del fuoco che stanno coordinato le operazioni, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Firenze e 3 km all’uscita obbligatoria di Valmontone.

Agli utenti in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire a Colleferro, anticipando l’uscita obbligatoria di Valmontone, per poi rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La S.O. ha inviato la squadra VVF di Colleferro (16/A) con al seguito l’autobotte sull’A1, direzione Roma, a poche centinaia di metri dall’uscita di Valmontone, per incendio mezzo pesante. Nessuna persona è rimasta coinvolta; le fiamme hanno distrutto completamente la cabina e danneggiato parzialmente il rimorchio. Polizia Stradale sul posto.

Aggiornamento delle ore 13:20

Poco prima delle ore 12:45, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Valmontone e il Bivio A1/Diramazione Roma Sud in direzione Firenze, precedentemente chiuso per un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 585 e ora spento.

Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia e si registrano 8 km di coda in direzione Firenze.

Agli utenti in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire ad Anagni per poi rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.