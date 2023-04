A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 148 “Pontina” in corrispondenza del territorio di Terracina, in provincia di Roma.

Drammatico incidente sulla Pontina: perde la vita un ciclista

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente avvenuto al km 98,000.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un ciclista ha perso la vita.