Portuense, si apre una voragine di 10 metri quadrati in via Valli

Alle ore 6.30 di questa mattina la squadra 7A è intervenuta per una voragine stradale di circa 10 metri quadrati di superficie e circa 5 metri di profondità in Via Giannetto Valli civ. 80/84.

Paura in via Giannetto Valli, zona Portuense

Non sono rimaste ferite persone e nessuna autovettura è stata interessata dal cedimento. Oltre al Funzionario di servizio è intervenuto il Capoturno Provinciale dei VV.F.

Presenti sul posto Acea, Roma Capitale e Italgas. Si sta valutando in via precauzionale l’evacuazione delle famiglie a seguito dell’interruzione delle utenze.