Terrore al circo, i leoni scappano, vanno sugli spalti tra gli spettatori e poi all’esterno

E’ accaduto nella città di Luoyang, nella provincia cinese di Hean, durante uno spettacolo circense. Due leoni sono fuggiti dalla gabbia dove i domatori erano intenti a far eseguire loro gli esercizi. I felini sembravano tranquilli, in gabbia, ma quando hanno intravisto un varco nella gabbia si sono infilati e sono scappati dal centro della piazzola del circo, finendo tra gli spettatori. Le autorità pubbliche di Luoyang hanno dichiarato il giorno seguente che l’incidente è avvenuto durante una prova per uno spettacolo al Global Peak International Circus intorno alle 10:45 del mattino. e i leoni sono stati catturati pochi minuti dopo senza che si verificasse alcun ferimento.

Fortunatamente non c’è nessun ferito

La polizia, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha aperto delle indagini sull’accaduto e ha ordinato al circo di sospendere le sue attività fino a quando non vengano corretti i problemi che hanno permesso la fuga degli animali.

Un episodio del genere era già accaduto un paio d’anni fa a Sidney, in Australia, quando cleoni del Taronga Zoo di Sydney furono avvistati fuori dalla loro gabbia, facendo scattare le procedure di emergenza previste in caso di fuga dei felini dal loro recinto. Gli animali furono riacciuffati dopo poco e ricondotti nella gabbia dopo pochi minuti anche se quattro sono tornati indietro da soli.