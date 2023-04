San Lorenzo e Lido di Roma. Arrestate 2 persone poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intensa attività investigativa condotta dai poliziotti del commissariato San Lorenzo ha permesso di arrestare, nei giorni scorsi, un cittadino italiano di 30 anni poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, colto in flagranza mentre cedeva droga ad un acquirente, è stato fermato e sottoposto a controllo dagli agenti. Lo stesso, alla vista dei poliziotti, ha da subito manifestato irrequietezza, circostanza che ha fatto propendere per una perquisizione del veicolo, a seguito della quale, sotto la leva del cambio, sono stati rinvenuti, riposti dentro un sacchetto di plastica, 22 involucri di chellophane contenenti circa 10 grammi di cocaina e oltre 200 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno inoltre rinvenuto ulteriori 37 grammi di cocaina ed un bilancino.

Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nelle medesime circostanze, gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un cittadino romeno di 23 anni poiché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, dopo un’attenta attività di pedinamento, hanno notato il giovane uscire da una palazzina, fermarsi nell’androne e prelevare, da uno scatolone, una pochette da cui ha estratto alcuni piccoli involucri. Subito dopo, è uscito dal palazzo e sulla strada ha incontrato due acquirenti con i quali ha effettuato lo scambio. Qui è stato fermato dagli agenti che hanno sequestrato 3 involucri di hashish dal peso di 14 grammi circa e 40 euro. Nella pochette nascosta nell’androne i poliziotti hanno recuperato 53 frammenti di hashish dal peso di 109 grammi circa e 6 bustine di marijuana dal peso di 7.25 grammi. All’interno dell’abitazione invece sono stati rinvenuti 490 euro nascosti dentro l’armadio. L’arresto è stato convalidato e l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il giovane la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in determinati giorni e orari.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.