Roma, oltre 2mila multe solo nel fine settimana: dove e perché

Polizia Roma Capitale, oltre 2000 sanzioni per condotte irregolari alla guida nel fine settimana

Sono oltre 2000 le sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada nell’ambito del piano di controlli predisposti dalla Polizia di Roma Capitale in questo fine settimana, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati della città. In due giorni sono state più di 300 le persone sorprese ad una velocità superiore ai limiti consentiti, a fronte di verifiche, da parte degli agenti, che hanno interessato circa 6000 veicoli. Accertamenti hanno riguardato anche la guida in stato di ebbrezza: 19 le patenti ritirate.

Decine le irregolarità riscontrate anche all’interno dei locali pubblici nella zona di Piazza Bologna e nei quartieri di Parioli, Flaminio, Ponte Milvio ed Eur: le principali violazioni hanno riguardato la vendita, la somministrazione ed il consumo irregolare di bevande alcoliche. Nel Centro Storico e a Trastevere contestati illeciti per violazione delle regole anti-alcol, emissioni sonore non a norma e occupazioni di suolo pubblico abusive.

I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni