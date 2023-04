Il Questore di Roma sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti che, questa mattina, hanno bloccato il traffico in Via Appia Nuova all’altezza di via del casale della Sergetta, occupando entrambi i sensi di marcia ed interrompendo di fatto la circolazione stradale.

La Polizia di Stato in poco tempo ha rimosso i blocchi e, successivamente, i vari distretti e commissariati competenti per territorio hanno identificato gli attivisti di età compresa tra i 22 e i 56 anni, 7 italiani e 3 stranieri.

La Divisione Anticrimine della Questura ha avviato un’immediata istruttoria al termine della quale è stato applicato il «foglio di via obbligatorio» con divieto di ritorno nel Comune di Roma, ovvero la misura di prevenzione con la quale il Questore vieta al destinatario di far ritorno nel comune per un determinato periodo di tempo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.