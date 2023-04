Torpignattara, danno alla tubatura: predisposte autobotti

In merito al danno alla tubatura verificatosi nella zona di Torpignattara, in via Ciro da Urbino, Acea Ato 2 informa che le squadre dei tecnici, intervenute immediatamente, hanno già

interrotto il deflusso dell’acqua su strada. L’intervento è ancora in corso e si prevede che la riparazione sarà conclusa entro oggi.

Per garantire la fornitura del servizio idrico nella zona, sono state predisposte tre autobotti posizionate in via di Torpignattara angolo via Aicardi, in piazza della Marranella, e in viale Filarete.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335