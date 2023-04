Velletri, dramma sulla via dei Laghi: morto 42enne di Ladispoli

Dramma sulla via dei Laghi. Morto un uomo di 42 anni residente a Ladispoli.

Uomo investito lungo la via dei Laghi: è sgomento in città

Una vita spezzata troppo presto. Il destino è stato beffardo con Daniele Rigitano, uomo di 42 anni residente a Ladispoli. Nella giornata di sabato pomeriggio, mentre si trovava sulla via dei Laghi con la sua bici, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.

L’impatto con il terreno sarebbe stato molto violento tanto che è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Purtroppo però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, la caduta gli è stata fatale. Ora spetterà ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Velletri, intervenuti sul posto per i rilievi, capire cosa sia successo.