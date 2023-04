Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: primo bando a giugno

Come viene riportato da Circuito Lavoro, le ultime informazioni sui concorsi dell’Agenzia delle Entrate per il 2023 sono state rivelate dal PIAO dopo l’approvazione della legge di bilancio. Oltre alle migliaia di posizioni di lavoro già programmate per i prossimi anni, è stata annunciata l’aggiunta di un nuovo Concorso Agenzia Entrate, o forse più di uno, per reclutare ulteriori 3900 dipendenti, portando il totale delle assunzioni a 9000 persone nel settore dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali.

Esaminiamo ora quali sono le posizioni di lavoro che l’Agenzia delle Entrate ha pianificato per il 2023.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: i profili

Sono stati annunciati circa 9000 posti di lavoro in diversi profili per i quali sia diplomati che laureati potranno fare domanda, a seconda dei requisiti richiesti. Nello specifico, ci saranno:

130 posizioni per funzionari tecnici;

13 posti per assistenti in provincia di Bolzano;

2500 posizioni di funzionari, a cui se ne aggiungeranno ulteriori 1644;

60 opportunità per assistenti informatici;

3900 posti di funzionari autorizzati dalla Legge di Bilancio;

900 posti di assistenti tecnici, per i quali il bando è già stato pubblicato.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: le prove

Le fasi di selezione previste, come quelle utilizzate per gli ultimi concorsi per funzionari, possono includere i seguenti step:

Una prova oggettiva attitudinale che mira a valutare alcune competenze trasversali dei candidati attraverso la somministrazione di un test di logica.

che mira a valutare alcune competenze trasversali dei candidati attraverso la somministrazione di un test di logica. Una prova oggettiva tecnico-professionale , volta a valutare le conoscenze tecniche dei candidati nelle materie indicate dai bandi di concorso, mediante una serie di quesiti a risposta multipla.

, volta a valutare le conoscenze tecniche dei candidati nelle materie indicate dai bandi di concorso, mediante una serie di quesiti a risposta multipla. Potrebbe essere richiesto un tirocinio teorico-pratico .

. Infine, è prevista una prova orale finale.

Cosa studiare e come prepararsi al concorso

Per agevolare coloro che desiderano avviarsi alla preparazione del prossimo Concorso Agenzia delle Entrate 2023, ci teniamo a segnalare una selezione di testi utili pubblicati da Simone Edizioni, che coprono le diverse materie oggetto di esame. I libri e i manuali sono incentrati sui seguenti ambiti:

il Diritto tributario;

il Diritto civile e commerciale;

il Diritto amministrativo;

la Contabilità aziendale;

l’Organizzazione e la gestione aziendale;

la Scienza delle finanze;

Elementi di statistica.

Questi volumi rappresentano strumenti preziosi per una preparazione completa e approfondita del concorso.

Concorsi Agenzia delle Entrata 2023: la domanda di iscrizione

Per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate, è necessario inviare la domanda attraverso il portale concorsi della stessa agenzia, utilizzando la procedura telematica.

Tuttavia, bisogna attendere la pubblicazione ufficiale dei bandi per poter procedere con l’invio della domanda.

Nel frattempo, è consigliabile sfruttare al meglio il tempo a disposizione, ad esempio dedicandosi allo studio delle materie d’esame e attivando SPID e PEC. In questo modo, si può essere pronti a presentare la propria candidatura nel momento in cui i bandi saranno pubblicati.