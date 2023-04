Anche le strutture di salute mentale e i sanitari del Lazio si uniscono al lutto e al dolore per la perdita di Barbara Capovani, la psichiatra brutalmente uccisa a Pisa da un suo ex paziente.

Il post di Salute Lazio sul lutto per la perdita della psichiatra Capovani, uccisa a Pisa da un ex paziente

“I servizi di salute mentale italiani osservano oggi 2 minuti di silenzio e sospensione delle attività in segno di solidarietà e memoria per Barbara Capovani, psichiatra di Pisa brutalmente aggredita e uccisa da un ex paziente. Le strutture del Lazio si uniscono al cordoglio di familiari e colleghi, partecipando all’iniziativa per sensibilizzare sulle insostenibili violenze al personale sanitario”: è il post pubblicato da Salute Lazio tramite Facebook.

Foto da Salute Lazio