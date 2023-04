A1, chiusa per un’altra notte la stazione di Colleferro: ecco quando

Dopo la chiusura notturna della stazione di Colleferro sulla A1 riportata di recente, ecco l’avviso di un’ulteriore chiusura ad aprile 2023.

A1, chiusa per un’altra notte la stazione di Colleferro per chi proviene da Roma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 aprile, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone.

Foto di repertorio