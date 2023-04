Sgurgola, revocati i domiciliari a un 48enne: ecco cosa è successo

I Carabinieri della Stazione di Sgurgola (Fr) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto di un 48enne, originario della Nigeria, con vari precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e immigrazione clandestina, in esecuzione a decreto di revoca del beneficio degli arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo era agli arresti domiciliari dagli inizi del mese di Aprile 2023, per reati riguardanti gli stupefacenti, commessi nella Provincia di Torino.

Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.