Avevano ragione entrambi, Galileo e Urbano VIII”, questo il titolo della prossima conferenza dei dibattiti scientifici del sabato.

Colleferro, I dibattiti scientifici: il 29 aprile nuovo appuntamento

Sabato 29/04/2023 nella sala di alta formazione R. Morandi biblioteca comunale, alle ore 10.30, il Dottor Albino Rossano argomenterà per quale motivo.

Come sempre, coordina la conferenza Mauro Marozza, portavoce del gruppo dei dibattiti scientifici. Appuntamento dunque per sabato 29 aprile, alle 10:30, a Colleferro.

Sabato 29/04/2023

Ore 10,30

Sala R. Morandi biblioteca comunale Colleferro.

Titolo: ” AVEVANO RAGIONE ENTRAMBI GALILEO e URBANO VIII”

Relatore: Dott Albino Rossano

Coordina: Mauro Marozza

In un recentissimo video su Youtube si sentono ad un certo punto, da parte di uno dei tanti divulgatori scientifici del web, le seguenti testuali parole, latrici di due profonde inesattezze scientifiche:

‘ …secondo Euclide, se osservo un corpo che si muove verso destra, questo può essere dovuto:

o al fatto che io sono fermo e il corpo davvero si muove verso destra;

oppure l’oggetto è fermo ed io mi sto muovendo (come dire: sono io che mi sto davvero muovendo) verso sinistra;

od ancora, che ci stiamo muovendo tutti e due, ma o a velocità diverse o in direzioni diverse;

non c’è dunque modo, in base ad una osservazione, di stabilire chi si muova o chi stia fermo.

PROPRIO COME la relatività del moto nella fisica contemporanea.’

Prima inesattezza: la relatività del moto, nella sua accezione esatta, non è fatta di or ma di and (dei tre sistemi di riferimento sottesi).

Seconda inesattezza: la trappola del moto assoluto è proprio nel proporsi di stabilire “chi, per davvero, si muova o stia fermo”. Non c’è un componente di un sistema che, in generale, si prende in toto il pallino dell’assolutezza del moto, ma tutti i componenti sono coinvolti nella relatività corale di esso, si che la ragione si va a collocare pariteticamente sia dalla parte di Tolomeo che Copernico, sia dalla parte di Galileo che Urbano VIII.