La sezione Anpi Colleferro “La Staffetta Partigiana” ha organizzato per il pomeriggio del prossimo 25 Aprile, in collaborazione e con il patrocinio di Colleferro, i festeggiamenti per la Festa della Liberazione che avranno luogo a piazza 29 marzo 1950 (Auditorium Fabbrica della Musica) a Colleferro Scalo.

Si inizierà alle ore 15 con i saluti della sezione e con l’intervento del sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.

Alle ore 15:30 verranno presentati i libri “Comunista nel momento sbagliato. La breve vita di Rocco Pugliese”, di Lorenzo Pugliese edito da 4 Punte e “Dintorni”, scritto a più mani e edito da People. parteciperanno. Lorenzo Pugliese e Amalia Perfetti, modererà Diana Stanzani, assessora all’Istruzione del Comune di Colleferro.

Alle ore 16:30 sarà la volta di “Afascisti” di Mauro Biani edito da People, dialogherà con il fumettista Amalia Perfetti.

Alle 18:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Nato senza camicia. Giuseppe Di Vittorio. ieri oggi e domani” con e di carlo Albe’.

Dalle 16:00 laboratorio per bambine e bambini a cura della Biblioteca Comunale di Colleferro Riccardo Morandi.

Durante tutto il pomeriggio stand gastronomico plastic free.