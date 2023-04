Frosinone, bottino di medaglie per le “sincronette” della Fin Plus

Si è svolta nei giorni scorsi la seconda prova del Campionato Master di Nuoto Sincronizzato e la prova primaverile del Trofeo Scuole Syncro, Confosport Italia del presidente Paolo Borroni.

La gara è andata in scena presso il Centro Federale, Stadio del Nuoto di Frosinone, in una maestosa cornice di pubblico che ha incitato ed applaudito in ogni fase della competizione le atlete provenienti da ogni parte della Regione.

Le sincronette del Direttore, Luigi Catalano, seguite dall’allenatrice Emanuela Massari, si sono distinte, ancora una volta per le ottime prestazioni registrate. Un gruppo molto affiatato, variegato e dal potenziale invidiabile, dalle veterane dell Categoria Master fino ad arrivare alle nuove leve provenienti dal vivaio della scuola nuoto federale e che da pochi mesi si sono avvicinate alla specialità del Syncro.

Questi i piazzamenti della società Fin Plus Frosinone del Torneo Scuole Syncro:

– Medaglia di Bronzo, meritatissima, per la piccola Sofia Colapietro, categoria Giovanissime, con il punteggio di 32,567;

– Medaglia d’Oro, per l’atleta Sofia Benigni, categoria Esordienti B, nell’esercizio da singolista con il punteggio più alto della classifica tra le dodici partecipanti di diverse società provenienti da tutto il Lazio, nello specifico premiata con il punteggio di 41,067;

– Altra Medaglia d’Oro per le più piccole atlete di categoria Giovanissime, Sofia Colapietro e Sofia Moscatello, nell’esercizio Duo, con il punteggio di 34,567;

– Un meritatissimo quinto posto in classifica tra le ventuno partecipanti nell’esercizio Solo dell’atleta, anch’essa nuova leva, categoria Esordienti A, Eleonora Anzà che ha conquistato il punteggio di 41, 367;

– Altro meritatissimo quinto posto in classifica nell’esercizio Duo, delle atlete Sofia Benigni ed Eleonora Anzà, in categoria Esordienti A.

Per la Categoria Master, buoni punteggi e risultati per Greta Roccatani nell’esercizio Solo e per Elisa Barbi, Manila Buraglia e Valentina Meterangelis nell’esercizio Trio.

Ottima la prestazione per le atlete Master Elisa Barbi, Manila Buraglia, Laura D’Onofri, Valentina Meterangelis, Alessia Santaniello e Greta Roccatani che ha permesso loro di conquistare la Medaglia d’Argento nell’esercizio Libero Combinato.

Una giornata da incorniciare, dunque, per le ragazze del Direttore Luigi Catalano che non si fermano qui. Le atlete ciociare sono, infatti, nuovamente a lavoro per prepararsi in vista della terza tappa della Prova di Campionato che si terrà nel prossimo mese di maggio presso lo Stadio del Nuoto di Frosinone.