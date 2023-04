Negli ultimi giorni, nel corso dei quotidiani servizi antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato due persone gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti e sequestrato oltre 700 g di droga.

L’intervento dei Carabinieri

In manette è finito un 51enne romano che, in tarda serata, è stato fermato per un controllo a bordo della sua auto in via della Bufalotta all’incrocio con via di Tor San Giovanni e trovato in possesso di 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di 700 g.

I Carabinieri, sempre in serata, hanno poi arrestato un 35enne romeno sorpreso, mentre era fermo a bordo della sua autovettura in via Nomentana all’incrocio con via Cesarina, a cedere alcune dosi di cocaina ad un 55enne romano, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. Il 35enne è stato perquisito e trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e 675 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Gli arresti sono stati convalidati.

Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.