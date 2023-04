Casal Bruciato, si avvicina alla macchina e le ruba soldi ed effetti personali

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne originario di Cuba, gravemente indiziato di furto aggravato.

Ecco tutti i dettagli

Una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio perlustrativo, nel transitare in via Aberto Bergamini è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto. La donna ha riferito ai militari che qualche istante prima, un uomo si sarebbe avvicinato alla sua auto e con una scusa l’avrebbe distratta, riuscendo poi a sottrarle denaro contante, effetti personali contenuti in una borsa custodita all’interno della sua auto.

Ricevuta la segnalazione e la descrizione dell’uomo, i militari sono riusciti a bloccare e identificare l’indagato poco distante dall’luogo della vicenda. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di recuperare e restituire la refurtiva alla vittima che ha presentato regolare denuncia querela mentre per il 36enne sono scattate le manette.

L’arrestato, al termine del fotosegnalamento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.