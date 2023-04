Amazon cerca magazzinieri: posti di lavoro anche a Colleferro

Come viene riportato da Lavoro Facile, Amazon, azienda leader mondiale del settore e-commerce, ha affidato alle agenzie per il lavoro Adecco, Gi Group, Manpower e Randstad la ricerca di nuovi magazzinieri (anche senza esperienza) da inserire presso i centri logistici di Agognate (NO), Castel San Giovanni (PC), Castelguglielmo/San Bellino (RO), Cividate al Piano (BG), Colleferro (RM), Passo Corese (RI), San Salvo (CH), Torrazza (TO) e Vercelli. Le risorse dovranno svolgere attività di ricezione, catalogazione, controllo, etichettatura, imballaggio, smistamento, stoccaggio e preparazione alla spedizione di tutti i prodotti.

Ecco tutti i dettagli

Requisiti: diploma, buona conoscenza della lingua italiana e dei principali strumenti informatici, buone capacità organizzative e di problem solving, disponibilità part-time o full-time su turni anche notturni dal lunedì alla domenica.

Le condizioni offerte sono: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, retribuzione lorda di ingresso pari a 1.713 euro al mese, navetta gratuita in alcune località.

Per candidarsi non è richiesto l’invio del curriculum. Il reclutamento prevede infatti soltanto un colloquio in videochiamata della durata di 15 minuti.