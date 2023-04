I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Roma Montespaccato, hanno denunciato 7 cittadini peruviani – 5 uomini e 2 donne, tutti senza occupazione e con precedenti – con l’accusa di ricettazione.

Cosa è successo

A seguito della denuncia di un furto subito da una cittadina italiana, i Carabinieri sono riusciti a risalire ai 7 che, nonostante risultassero senza fissa dimora, erano domiciliati in un appartamento in via Trisobbio.

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo tutta la refurtiva denunciata dalla vittima: una consolle da gioco Nintendo, 4 coppie di cuffie Apple, 13 paia di occhiali da sole, 5 portafogli e 4 borse di varie marche.

I cittadini stranieri sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria mentre il materiale è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.