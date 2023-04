Circolazione ferroviaria in tilt dopo l’incidente ferroviario avvenuto la scorsa notte presso la stazione di Firenze Castello. Treni cancellati e in ritardo anche a Roma Termini, dove si registrano numerosi disagi per pendolari e viaggiatori diretti anche verso il sud Italia. Di seguito, riportiamo il comunicato dell’associazione Codici su tale vicenda.

Il comunicato dell’associazione Codici

Circolazione in tilt, passeggeri bloccati. Sono pesanti le conseguenze del deragliamento del carro di un treno merci avvenuto nella stazione di Firenze Castello, alle porte della città toscana. Un incidente su cui l’associazione Codici interviene con un richiamo ai diritti dei passeggeri ed alla necessità di verificare lo stato della rete ferroviaria italiana.

“Bene gli impegni e gli interventi per cercare di ripristinare quanto prima la regolare circolazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma è chiaro che non è pensabile archiviare questo deragliamento come un incidente di percorso. Quanto accaduto dimostra, per l’ennesima volta, la necessità di fare una verifica attenta ed approfondita sullo stato della rete ferroviaria italiana. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni riportati dall’infrastruttura sono seri, tant’è che stanno generando gravi problemi. Si registrano ovviamente ritardi, ci sono passeggeri bloccati sui treni ed altri in stazione che cercano di decifrare dai tabelloni il proprio destino. Ci auguriamo che vengano garantiti e rispettati i diritti di tutti, e ci siamo attivati proprio affinché ciò avvenga”.

L’associazione Codici sta monitorando la situazione ed è impegnata a raccogliere le segnalazioni dei passeggeri coinvolti dal deragliamento, ovvero che si ritrovano bloccati sui treni oppure in stazione. È possibile segnalare il proprio caso e richiedere assistenza per quanto riguarda la riprotezione ed il rimborso telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

