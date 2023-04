Choc a San Pietro, trovato il cadavere di una donna in un appartamento

Era arrivata una nota di ricerca, alla Polizia di Roma Capitale, di una donna di 70 anni da compiere, motivo per cui gli agenti del I Gruppo Prati si sono messi subito sulle tracce della scomparsa, partendo dal suo indirizzo di residenza, per cercare di ricostruirne spostamenti e carpirne indizi da eventuali testimonianze.

La macabra scoperta

Giunti sul pianerottolo dello stabile nel quale viveva, a due passi dalla Basilica di San Pietro, gli operanti hanno sentito un forte odore proveniente dall’appartamento, motivo per cui, coadiuvati da personale dei Vigili del Fuoco hanno fatto ingresso all’interno, per poi fare una macabra scoperta: la donna era riversa in terra, nella sua camera da letto, ed era deceduta, secondo il medico legale intervenuto a posteriori, da diversi giorni, per cause naturali.

La salma è stata presa in carico dalla Polizia Mortuaria, per essere trasportata all’obitorio comunale.

Foto di repertorio