Pietralata e Monti Tiburtini, sgomberata area cantiere: era occupata abusivamente

E’ di questa mattina l’intervento di sgombero dell’area cantiere, sita tra Pietralata e Monti Tiburtini, in zona Tiburtina, dove la Polizia di Roma Capitale, Gruppi Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) e GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), coadiuvati dai Gruppi territoriali I e IV , ha restituito alla ditta incaricata del prosieguo dei lavori per la costruzione dello Sdo, Sistema Direzionale Orientale, un terreno oggetto di occupazione abusiva, che di fatto impediva il completamento di importanti opere di urbanizzazione in corso.

Sdo, la Polizia di Roma Capitale libera l’area cantiere da un insediamento abusivo

Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato solamente numerosi giacigli e masserizie, che verranno rimosse anche nei prossimi giorni.

La zona, di proprietà di Roma Capitale, ceduta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , sarà destinata, così come previsto, a progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture.