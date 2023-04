Conca d’Oro, ritrovato 21enne senza vita in casa

Choc a Roma, zona Conca D’Oro. Ritrovato senza vita un ragazzo di 21 anni. Da capire le cause del decesso.

Ritrovato un giovane morto a Conca D’Oro

La tragica scoperta è stata fatta la notte tra il 18 e il 19 aprile 2023 a Conca D’Oro, nota zona di Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, i proprietari di una casa non riuscivano a mettersi in contatto con il giovane e, da lì, è partito l’allarme.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno provato fino all’ultimo a salvare il 21enne ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Adesso restano da scoprire le cause che hanno portato al decesso. Non si esclude nessuna pista, spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Montesacro fare chiarezza