Il cast di “Mare Fuori” arriva a Fiumicino: info e dettagli

“Mare Fuori” è di sicuro la serie evento del momento, seguita da persone di tutte le età che si sono appassionate ai personaggi e alle loro storie e che aspettano con trepidazione l’uscita di ogni nuova stagione. Sempre attento alle richieste del pubblico il Parco Da Vinci ha deciso quindi di ospitare – sabato 22 aprile – due dei suoi protagonisti: Giovanna Sannino che interpreta “Carmela” e Francesco Panarella nel ruolo di “Cucciolo”. Dalle 16 in poi, nell’area eventi tra Arcaplanet e Terranova, si terrà un meet&great completamente gratuito in cui gli attori si intratterranno con i fans per firmare autografi e scattare foto, che saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook del Parco.

“MARE FUORI” OSPITE DEL PARCO DA VINCI DI FIUMICINO

Per accedere al palco è necessario ritirare il pass presso l’infopoint nelle seguenti giornate: giovedì 20 aprile dalle ore 16.00 e Sabato 22 dalle ore 15.00. I pass sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Anche con questo evento il Parco Da Vinci si conferma ancora una volta protagonista sul territorio di eventi accessibili a tutti con un target non solo commerciale. Suo punto di forza, oltre ai brand nazionali e internazionali, i suoi lunghi viali all’aperto che ne fanno il Parco commerciale più grande d’Italia e che consentono momenti di relax tra passeggiate e eventi sempre al passo con i tempi.