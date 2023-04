Opportunità di occupazione per tutti i giovani romani che vogliono lavorare in un ambiente dinamico e stimolante

The Space Cinema, circuito che conta 36 multiplex moderni e all’avanguardia in tutta Italia, è alla ricerca di nuove risorse per il ruolo di Addetto multiplex da inserire nell’organico del The Space Cinema di Roma Parco De Medici.

Il The Space Cinema di Roma Parco De Medici è un multisala a pochi km dal centro con ampio parcheggio riservato; con una programmazione varia e sempre aggiornata il cinema offre anche la possibilità di assistere ad eventi in esclusiva, anteprime, spettacoli live e concerti.

L’azienda ha aperto da poco nuove posizioni per tutti coloro che vogliono lavorare all’interno dei multisala del The Space Cinema di Roma Parco De Medici. L’impiego è part time, in orari preminentemente serali e nei giorni festivi. Per candidarsi è necessario visitare la sezione dedicata del sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/lavora-con-noi?login=true#force