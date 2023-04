Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito mirati blitz antidroga presso le note “piazze” di spaccio nei quartieri della periferia est della Capitale di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. In manette sono finite 5 persone e nel corso di una attività sono stati sequestrati 56 chili di droga tra hashish e marijuana.

Nella serata di ieri, nel corso di un controllo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno rinvenuto, in via Bitritto, all’interno dell’abitazione di una coppia di romani, rispettivamente di 70 e 59 anni, un ingente quantitativo di stupefacente, ben 50 chili di marijuana e ulteriori 6 di hashish, contenuti all’interno di un borsone. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in caserma mentre, la droga è stata sequestrata.

In una nota piazza di spaccio di via Giovanni Battista Scozza, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno poi arrestato un 31enne romano, notato aggirarsi con fare sospetto. I militari nel tentativo di fermarlo sono stati colpiti più volte dall’uomo con calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Una volta messo in sicurezza è stato perquisito e trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, della somma contante di 120 euro e di un coltello a serramanico della lunghezza di 24 cm. La droga, il denaro e il coltello sono stati sequestrati e il 31enne condotto in caserma, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a P.U.

In via Casilina, nei pressi della fermata della metro “C”, fermata Giardinetti/Torre Maura, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un cittadino straniero di 33 anni, disoccupato e con precedenti. Lo straniero è stato notato aggirarsi con fare sospetto e quindi fermato per un controllo e trovato in possesso di 10 dosi di eroina del peso di circa 9 grammi.

Infine, in via Sant’Elpidio a Mare, in località Corcolle, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 30enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre spacciava dal finestrino di una utilitaria. I militari dopo aver assistito allo scambio sono intervenuti bloccandoli entrambi. A seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e della somma contante di 280 euro, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio mentre, l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

Tutti gli arresti sono stati convalidati

Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.