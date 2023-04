CASSINO (FR): Simula una rapina in casa ad opera di tre uomini armati. Denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri della stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà per simulazione di reato un uomo originario del cassinate che, lo scorso 4 aprile, aveva denunciato di aver subito una rapina all’interno della propria abitazione da parte di tre uomini armati e con volto travisato.

I militari, da subito, si erano insospettiti circa la dinamica dell’evento e avevano iniziato ulteriori accertamenti fin quando l’uomo non ha più resistito al peso delle domande e ha confessato tutto.

In particolare ha riferito che la simulazione della rapina era strumentale ad un suo trasferimento dalla casa in cui viveva ad un’altra e che i gioielli di famiglia non erano stati rubati ma, in realtà, da lui venduti.

