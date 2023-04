La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 19:10 circa di oggi, 18 aprile 2023, sotto il viadotto dello scalo di San Lorenzo (RM) due Squadre Vvf 1/A e 3/A con l’ausilio della Autobotte 10/A.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento è stato reso necessario da un incendio divampato sotto il viadotto. Le fiamme hanno distrutto completamente un camper, parzialmente quattro autovetture e sono state messe in sicurezza due bombole gpl.

Non ci sono stati feriti. Non sono state rese note le cause dell’incendio; potrebbero seguire aggiornamenti.