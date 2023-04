Frosinone, giovedì sospensione attività didattiche nelle scuole Pietrobono e via Verdi

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche dei plessi scolastici della scuola secondaria di I grado “Pietrobono”, di via Puccini, e della scuola dell’infanzia e primaria di via Verdi, per la giornata di giovedì 20 aprile.

L’ordinanza del Sindaco di Frosinone

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica di via Puccini dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di giovedì.

È stata quindi disposta la sospensione delle attività didattiche, vista l’impossibilità del funzionamento dei servizi igienici delle strutture scolastiche interessate.

